Бронировать отдых на "Роза Хутор" можно через сайты курорта и его отелей

В связи с тем, что сервис бронирования Booking.com больше не позволяет искать и бронировать объекты размещения внутри России, горный курорт "Роза Хутор" рекомендует своим гостям при планировании отдыха пользоваться непосредственно сайтами курорта и его отелей.
В настоящий момент на территории "Роза Хутор" расположены 19 отелей. Шесть отелей уровня 3-5 звёзд находятся в Роза Долине, на высоте 560 метров над уровнем моря —
- Radisson 5*,
- Park Inn by Radisson 4*,
- Mercure 4*,
- Golden Tulip 4*,
- Tulip Inn 3*,
- Azimut Freestyle 3*.
Функционируют отели и на территории Горной Олимпийской деревни. На высоте 1100 метров над уровнем моря гостям курорта предлагается проживание в отелях формата ski in/ski out —
- Rosa Ski Inn и Ski Inn SPA,
- Rider's Lodge,
- AYS Hotel's,
- Rosa Village,
- Отель 28,
- мини-отель "Приют Панды".
На территории ГОД принимает гостей первый в горах Сочи бальнеологический спа-отель Rosa Springs 4* с собственным бюветом минеральных вод.
Действует также отель Green Flow 4* с уникальной концепцией Well-Being.
Кроме того, на курорте работают апарт-отели и комплекс шале.
Все объекты размещения представлены на сайте курорта www.rosakhutor.com, в онлайн-магазине в shop.rosaski.com/hotels/, а также имеют собственные сайты.
Директор по маркетингу и электронной коммерции курорта "Роза Хутор" Дмитрий Барашков отмечает:
"На курорте "Роза Хутор" основной объём бронирований идет через прямые каналы, то есть сайты курорта и наших отелей. Мы рекомендуем нашим гостям и в дальнейшем при организации отдыха, использовать именно эти ресурсы. Мы не планируем в этой связи никакого роста цен, наоборот, самые интересные предложения будут появляться на сайте курорта. Аэропорт Сочи работает, действует железнодорожное сообщение с регионом. Мы как всегда готовы предложить нашим гостям все возможности для качественного и разнообразного отдыха".
Курорт "Роза Хутор" продолжит сотрудничество с несколькими отечественными агрегаторами интернет-бронирования, однако в приоритете остаётся развитие собственных каналов —
- сайта rosakhutor.com,
- сайтов отелей курорта,
- телемаркетинг.
Курорт инвестирует значительные средства в цифровую инфраструктуру, улучшение работы сайта, мобильного приложения, и в настоящий момент очевидна эффективность данной стратегии.
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