Предприниматель Евгений Пригожин в очередной раз поддержал высшее руководство России, которое с 24 февраля проводит вынужденную спецоперацию по демилитаризации Украины. Он отметил, что Москва всегда была против фашизма, с которым, например, связан канцлер ФРГ Олафа Шольц — его дед служил в войсках СС и присутствовал при казни евреев.

"Кстати, что касается последнего, попалась интересная справка. Оказывается, дед канцлера Германии Олафа Шольца был генерал-лейтенантом войск СС и лично участвовал в казнях евреев на территориях Польши и нынешней Украины", — цитирует пресс-служба компании "Конкорд" заявление Пригожина.

Бизнесмен подчеркнул, что Шольц не единственный, кто прямой предок людей, связанных с нацизмом. Например, в семье министра финансов Германии Кристиана Линднера был генерал вермахт, который осуществлял блокаду Ленинграда.