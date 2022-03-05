Уагадугу, 5 марта. В Буркина-Фасо прошел митинг, участники которого поддержали политический курс на развитие отношений между африканскими странами и Россией. Несколько сотен человек в городе Бобо-Диуласо принесли на митинг портреты президента РФ Владимира Путина, лидера переходного правительства Мали Ассими Гоита и знаменитого немецкого композитора Рихарда Вагнера.

Главной темой митинга стало развитие отношений между различными африканскими странами и Россией. Президент Владимир Путин стал для многих африканцев политиком, который способен помочь Черному континенту вырваться из колониальной зависимости. Россия активно налаживает отношения со странами Африки, и помощь, которую оказывают вооруженным силам ЦАР и Мали российские инструкторы, смогла резко изменить ситуацию с безопасностью в этих странах. Африканцы на митинге поддержали спецоперацию, которую армия России проводит на Украине, и выразили одобрение целям демилитаризации и денацификации киевского режима.

Участники акции в Бобо-Диуласо выразили поддержку политике президента Поля-Анри Дамибы и призвали продолжать развивать сотрудничество с Россией. В пример ему буркинийцы ставят лидера переходного правительства Мали Ассими Гоита, который уже привлек российских инструкторов на помощь в борьбе с терроризмом. Буркина-Фасо также страдает от нападений вооруженных исламистских группировок.

Схожие митинги ранее проходили и в столице Буркина-Фасо, и в Мали.