Украинские хакеры устроили беспрецедентную атаку на издания Медиагруппы "Патриот"

Одно из крупнейших в России СМИ — Федеральное агентство новостей — подверглось DDoS-атаке кибертеррористов. Так же пострадал еще ряд изданий, которые, помимо ФАН, входят в Медиагруппу "Патриот".

Стоит отметить, хакеры с территории Украины в последнее время все чаще атакуют новостные издания РФ, которые освещают повестку патриотического характера.

Действия кибервзломщиков непосредственно связаны с проведением Россией военной спецоперации. Желая помешать публикации непредвзятой информации, злоумышленники попросту решили обрушить работу таких СМИ, как ФАН, "ПолитРоссия", "Инфореактор". Недоступен также сайт и самой "Медиагруппы".

Добавим, что хакеры в течение нескольких дней консолидированными ресурсами вели атаку на СМИ. Сейчас IT-специалисты Медиагруппы "Патриот" проводят комплекс работ по обеспечению защиты ресурсов.