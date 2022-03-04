Украинские хакеры устроили беспрецедентную атаку на издания Медиагруппы "Патриот"

Одно из крупнейших в России СМИ — Федеральное агентство новостей — подверглось DDoS-атаке кибертеррористов. Так же пострадал еще ряд изданий, которые, помимо ФАН, входят в Медиагруппу "Патриот".
Стоит отметить, хакеры с территории Украины в последнее время все чаще атакуют новостные издания РФ, которые освещают повестку патриотического характера.
Действия кибервзломщиков непосредственно связаны с проведением Россией военной спецоперации. Желая помешать публикации непредвзятой информации, злоумышленники попросту решили обрушить работу таких СМИ, как ФАН, "ПолитРоссия", "Инфореактор". Недоступен также сайт и самой "Медиагруппы".
Добавим, что хакеры в течение нескольких дней консолидированными ресурсами вели атаку на СМИ. Сейчас IT-специалисты Медиагруппы "Патриот" проводят комплекс работ по обеспечению защиты ресурсов.
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