Петербург зарастает мусором

Недовольство петербуржцев деятельностью регионального оператора остается неизменным. Четыре дня назад на сайте "Наш Санкт-Петербург" в статусе "на рассмотрении" была зарегистрирована 1821 жалоба. За несколько дней добавилось еще 30 заявок.

Ранее губернатор Александр Беглов инициировал создание портала для оперативной коммуникации между горожанами и службами Смольного. Однако проблему с вывозом мусора это не решает.

Было оставлено обращение по поводу скопления мусора на придомовой территории прямо под окнами дома.

Также жалобы поступают на переполненные контейнерные баки.

Проблемы начались с момента запуска мусорной реформы 1 января текущего года. Эксперты отмечают, что на устранение последствий уйдет год.