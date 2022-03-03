Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 02.03.2022 : 91,7457
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 02.03.2022 : 102,9112
Петербург зарастает мусором
  1. Главная
  2. Страна
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 14:12

Петербург зарастает мусором

Недовольство петербуржцев деятельностью регионального оператора остается неизменным. Четыре дня назад на сайте "Наш Санкт-Петербург" в статусе "на рассмотрении" была зарегистрирована 1821 жалоба. За несколько дней добавилось еще 30 заявок.

Ранее губернатор Александр Беглов инициировал создание портала для оперативной коммуникации между горожанами и службами Смольного. Однако проблему с вывозом мусора это не решает.

Было оставлено обращение по поводу скопления мусора на придомовой территории прямо под окнами дома.

Петербург зарастает мусором. 10630.png

Также жалобы поступают на переполненные контейнерные баки.

Петербург зарастает мусором. 10631.png

Проблемы начались с момента запуска мусорной реформы 1 января текущего года. Эксперты отмечают, что на устранение последствий уйдет год.

Мир

Экс-депутат Верховной Рады Журавко: Закарпатье может перейти от киевского режима под контроль Венгрии

Экс-депутат Верховной Рады Журавко: Закарпатье может перейти от киевского режима под контроль Венгрии

Ошибки украинского президента Владимира Зеленского могут привести к тому, что Киев потеряет контроль над западной частью своей территории, заявил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Читать полностью
Пригожин:

Пригожин: "Предупреждено наступление на Россию"

За пять дней миротворческой миссии России националисты в Киеве окружены, их батальоны в крупных украинских городах откинуты от границ Российской Федерации на 100-150 километров. Об этом заявил бизнесмен Евгений Пригожин.

Читать полностью

Общество

Лидер

Лидер "Бахыт-компота" объяснил, чем российским звездам не понравилась спецоперация на Украине

Российские звезды и деятели культуры столь активно выступают против проведения спецоперации ВС РФ на Украине, поскольку она задевает их денежные интересы.

Читать полностью
Биатлонист Ростовцев назвал протест звезд против операции по защите ЛДНР зомбированием россиян

Биатлонист Ростовцев назвал протест звезд против операции по защите ЛДНР зомбированием россиян

Протестующие против российской спецоперации на Украине по защите Донецкой и Луганской народных республик звезды занимаются дестабилизацией обстановки внутри страны.

Читать полностью
Sberbank

Новости