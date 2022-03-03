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  • Опубликована сегодня в 9:47

Лидер "Бахыт-компота" объяснил, чем российским звездам не понравилась спецоперация на Украине

Москва, 2 марта. Российские звезды и деятели культуры столь активно выступают против проведения спецоперации ВС РФ на Украине, поскольку она задевает их денежные интересы. Таким мнением поделился лидер группы "Бахыт-компот" Вадим Степанцов, который ранее неоднократно выступал в поддержку народных республик Донбасса.

24 февраля началась специальная военная операция российской армии, главными целями которой являются денацификация и демилитаризация Украины. Всего за несколько дней российские Вооруженные силы добились значительных успехов — Владимир Зеленский даже заявил, что блокированы все крупные города страны. В ходе операции не допускается нанесение ударов по жилым кварталам — это сильно замедляет ее ход, поскольку мирными жителями как щитом прикрываются военные ВСУ и боевики из украинских нацбатальонов.

В ответ на российскую спецоперацию страны Запада применили обещанные ранее "катастрофические" санкции, нацеленные прежде всего на банковский сектор. Из-за этого ряд российских деятелей культуры выступил против спецоперации, заявив, что она якобы "несправедлива".

Вадим Степанцов считает, что российские звезды беспокоятся не за мирных украинцев, которые рискуют оказаться на поле боя, а за собственный комфорт.

"(Эти артисты) привыкли сладко есть и пить и на Украине, и в Евросоюзе. У многих из них есть дачи в Тоскане, Марбелье и так далее. И сейчас, когда их отрезают от европейской сладкой жизни, где они могли тратить заработанные в "проклятой рашке" денежки, им очень больно и обидно", — объяснил он в беседе с Федеральным агентством новостей.

По мнению музыканта, Россия обязана была покончить с нацизмом, который бурно расцвел на Украине после Евромайдана, и превратился в прямую угрозу не только русским в Донбассе, но и всей Европе. Нацбатальоны, брошенные против непокорных ДНР и ЛНР, снискали себе отвратительную славу убийц, садистов и изуверов.

"Они отличились особыми зверствами во время так называемой АТО, наладили поставку органов. Понятно, что "личинки сепаров" и сами "сепары" для них не люди. Также они "прославились" зверскими изнасилованиями, когда в гениталии засовывали колючую проволоку и заливали монтажную пену. Это все даже наши власти и власти ЛДНР не решаются придать огласке, но когда будет суд над этими нелюдями, я думаю, весь мир ужаснется и вздрогнет", — считает Степанцов.

На шестой день операции представители Минобороны РФ объявили о блокировании крупнейшей группировки ВСУ на подступах к Донбассу. Большое количество украинских войск и нацбатальонов оказалось в "котле", в то время как российские военные получили возможность выйти на оперативный простор для охвата Киева и других крупных населенных пунктов в центральной части Украины.

По оценкам военных аналитиков, специальная операция ВС РФ на Украине продлится около двух недель. После этого истощенные ВСУ лишаться возможности к сопротивлению. В Минобороны РФ особо подчеркивают, что все украинские военные, которые решат сдаться, будут немедленно разоружены, получат медицинскую помощь и отправятся по домам. С боевиками нацбатальонов разговор будет другой — многие из них запятнали себя тяжкими преступлениями в Донбассе, и поэтому российские спецслужбы будут проводить последовательную фильтрацию.

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