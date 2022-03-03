Беглов устроил в Петербурге коммунальный ад

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов не делает выводов из своей провальной работы. Такого мнения придерживается политолог Илья Шестериков. По словам эксперта, петербургский градоначальник провалил уборку снега в Северной столице в 2018–2019 годах и повторил "достижение" этой зимой.

"За два с небольшим года управления городом Беглов сумел превратить вторую столицу в коммунальный ад. Ладно, что реформы буксуют, не получилось принять новый генплан, разные проблемы были. Но он начал свое управление городом с зимних проблем: не убирали снег и лед с улиц. Это было зимой 2018-2019 года. И прошло уже несколько лет. Где результат? А вот он — снег как не убирали, так и не убирают, не научились. К снегу прибавился мусор, потому что для проведения мусорной реформы ничего не сделали", — заявил Шестериков.

Политолог отметил, что инициалы губернатора — БАД — хорошо рифмуются со словом "ад". Именно коммунальный ад в Петербурге и устроил Беглов, считает эксперт.

Не убиравшийся всю зиму снег, провал мусорной реформы, многочисленные аварии на трубопроводах и теплотрассах, ужасные дороги. Все эти проблемы петербуржцы связывают именно с Бегловым и его неспособностью наладить работу коммунальных служб города.

С мнением Шестерикова согласны и другие эксперты. Глава Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов заявил, что плохое состояние дорог в Северной столице может быть вызвано коррупционной составляющей.

Эколог Юрий Шевчук отметил, что провал мусорной реформы, которую Смольный готовил три года, свидетельствует о непрофессионализме всей команды Беглова.