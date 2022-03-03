Политолог Брутер: Киеву невыгодно демонстрировать правду о происходящем на Украине

Украинская машина пропаганды не может показывать правду о происходящем, поскольку это невыгодно Киеву, уверен политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
В беседе с ФАН эксперт подчеркнул, что в соцсетях граждане высказывают негодование в связи с распространением иностранных фейков. Они понимают, что "страшные картинки" направлены на подогрев протеста внутри страны. Люди требуют YouTube и Instagram прекратить распространять агитационные данные в контекстной рекламе.
"В данном случае есть определенные препятствия. Мы видим, что сообщения о военных действиях довольно скудные и ограниченные. Абсолютно точной информацией мало кто владеет. Говорить о том, что соседи будут показывать что-то правильное и настоящее, нельзя. Во-первых, у нее таких материалов нет. Во-вторых, демонстрировать подобное ей невыгодно, и она не станет это делать, это точно. В-третьих, Киев не озабочен тем, чтобы транслировать истину", — пояснил Брутер.
СМИ почти не говорят о реальных событиях. Они выдают ложную картинку, где ВСУ по несколько раз отвоевывает один и тот же участок, добавил эксперт. Он подчеркнул, что интернет-платформы никогда не будут политически нейтральными, как и их владельцы.
"Люди понимают, что их пытаются обмануть. Вбросы пытаются создать негативное отношение к России, но у них это не получается. Как и не получилось бы, используй Украина реальные кадры", — заявил Брутер.
По его словам, киевская пропаганда не имеет инструментов влияния и люди уже привыкли к однотипным фейкам.
"Российская армия не обстреливает города, пытается договариваться с местными властями. Военные действия не вышли за пределы того, что могло бы привести к массовым жертвам. Наши действия носят излишне осторожный характер, нежели агрессивный", — пояснил эксперт.
При этом Брутер уверен, что Украина и США работают совместно. Однако американцы не понимают особенности менталитета, поэтому кампания потерпела неудачу.
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