Инициатива Смольного в области строительства соцобъектов ударит по кошелькам горожан

Несмотря на заявления губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова о нежелании перекладывать груз возведения соцобъектов на застройщиков, их большая часть будет построена за счет инвесторов и отдана в дар Северной столице. Соответствующий указ был сформирован летом 2021 года.

Такой сценарий обернется для петербуржцев ударом по кошельку. Жители Северной столицы уже столкнулись с внезапным подорожанием недвижимости.

По данным администрации, до 2026 года планируется возвести 311 социальных объектов. Стоит отметить, что частный бизнес в ближайшие годы должен осилить в полтора раза больше объектов, чем власти города на Неве.

Ранее сообщалось, что накануне прошли переговоры президента РФ Владимира Путина и Беглова, в рамках которых губернатор заявил, что правительство Северной столицы не желает "напрягать" инвесторов. Градоначальник также подчеркнул, что Смольный якобы честно распределяет нагрузку по возведению инфраструктуры.