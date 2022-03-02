Беглов на встрече с Путиным умолчал о росте цен на квартиры в Петербурге

Во вторник, 1 марта, прошла встреча президента Владимира Путина с губернатором Петербурга Александром Бегловым. Президент РФ уточнил у главы региона, с чем связано снижение объемов строительства жилья в Северной столице.

"Может быть, это данные устаревшие, но несколько снизилась стройка, объемы строительства. Это так? Или сейчас уже можно отметить какие-то другие тенденции в этом плане?" — спросил Путин.

Губернатор, в свою очередь, объяснил подмеченные главой государства тенденции тем, что в городе идет реформа в строительстве жилья. Из-за этого больший акцент был сделан на постройку социальных объектов, дефицит которых образовался из-за необдуманной застройки города. Тем самым власти пытаются оптимизировать инфраструктуру города и сделать ее более удобной.

"Вы правильно говорите: идет снижение. Но почему снижение? Мы были первыми в стране, кто строил очень много жилья. Мы приступили к реформе строительного комплекса. В чем она заключалась? Да очень просто: строили жилье как пирожки, а социальная инфраструктура отставала. Мы ставим задачу, чтобы сколько строится жилья, столько и социальных объектов. Строительный комплекс должен работать", — ответил Александр Беглов.

Губернатор Петербурга не уточнил на встрече, что Смольный сам и привел город к подобной ситуации, отдавая застройку профильным ведомствам без учета социальных объектов.

Как только ситуация стала критической, власти города обязали самих подрядчиков обеспечивать дома всей нужной инфраструктурой. Подобное решение привело к резкому скачку цен на недвижимость, которые возросли примерно на 60%.

Подрядчики увеличивают цену квадратного метра, вкладывая в нее издержки за строительство соцобъектов, из-за чего увеличивается смета, а реализация замедляется. Это приводит к появлению объектов незавершенного строительства.