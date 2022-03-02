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Беглов на встрече с Путиным промолчал о проблемах в сфере здравоохранения Петербурга
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  • Опубликована сегодня в 8:04

Беглов на встрече с Путиным промолчал о проблемах в сфере здравоохранения Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным рассказал об отсутствии проблем в сфере здравоохранения города. Однако он решил не рассказывать президенту о многочасовых очередях в поликлиниках и невозможности вызвать врача на дом.

Беглов заявил, что за полтора года в Северной столице появилось четыре новых стационара, которые вмешают в себе 1,4 тыс. коек. По его словам, местные медики обеспечены всем необходимым.

"И хорошо, что мы в нашей системе здравоохранения сохранили поликлиники, потому что, если бы не было поликлиник, мы бы не смогли такой большой объем больных лечить дома", — пояснил губернатор.

Однако глава Северной столицы решил не говорить Путину о системном кризисе в медицинской сфере. Он не стал вспоминать о больших очередях в больницах, а также, что петербуржцы часами пытались дистанционно открыть больничный. Во время пятой волны пандемии коронавируса медики не успевали принять всех пациентов.

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