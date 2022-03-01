Экс-депутат Верховной Рады Журавко: Закарпатье может перейти от киевского режима под контроль Венгрии

Ошибки украинского президента Владимира Зеленского могут привести к тому, что Киев потеряет контроль над западной частью своей территории, заявил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.
Некоторые пограничные районы Закарпатья, в которых проживают много представителей венгерской диаспоры, собираются провести референдум о выходе из состава Украины. Политик Журавко в беседе с Федеральным агентством новостей заявил, что это реальная угроза потери территориальной целостности государства.
"Может и возникнуть такая ситуация, когда Закарпатье захочет уйти в Венгрию, тем более что у части населения уже есть венгерские паспорта. Будапешт думает: почему бы не откусить кусок земли и защитить венгров на территории Закарпатья. Я не стал бы этого исключать", — заявил собеседник ФАН.
Журавко предупредил и о том, что Львовская область тоже может покинуть состав Украины. Иностранные государства перенесли в нее свои посольства, и именно они контролируют правительство страны.
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