Петербургские чиновники не проявляют интереса к повышению демографии в Петербурге

В Петербурге на протяжении пяти последних лет падает рождаемость. По уровню естественного роста город переместился с 11 на 18 место, причем за два года.

Причиной такой катастрофической ситуации стало нежелание чиновников Смольного и губернатора Александра Беглова решать проблемы молодых семей. Политика Смольного не способствует повышению рождаемости. В Петербурге не хватает социальных объектов, также город на Неве лидирует среди остальных субъектов по количеству семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

В Петербурге есть программа обеспечения молодых семей жильем, но многие не могут себе позволить внести сразу 30% от стоимости. К тому же, чиновники отказывают молодым родителям, когда они пытаются встать на учет, как нуждающиеся в новом жилье.

Более того, если молодые семьи возьмут займы по программе "Молодежи — доступное жилье", они автоматически снимаются с очереди. Только 25 семей получили долгожданные квартиры, для второго по величине города России — это мизерный показатель.

Ранее депутат ЗакСА Борис Вишневский заявил, что очередь на получение жилья практически заморожена на 30 лет, потому что сегодня квартиры получают семьи, вставшие на очередь до 1980 года.

Смольный фактически убеждает молодые семьи не заводить семью и детей, потому что им придется ждать порядка 40 лет свою квартиру. Поэтому в ближайшее время демографическая ситуация в Петербурге не улучшится.