За пять дней миротворческой миссии России националисты в Киеве окружены, их батальоны в крупных украинских городах откинуты от границ Российской Федерации на 100-150 километров. Об этом заявил бизнесмен Евгений Пригожин.

По его словам, конечной целью спецоперации на Украине является свержение террористического режима, разрабатывающего нападение на Россию.

В тексте заявления, опубликованном пресс-службой компании "Конкорд", Пригожин подчеркнул, что украинская сторона начала обстрел Ростовской области, в ходе которого был уничтожен российский пограничный пункт. Поэтому президент РФ Владимир Путин дал жесткий ответ на агрессию Украины.

"Конечной целью операции является свержение террористического режима, готовящего планы по нападению на Россию", — рассказал бизнесмен.

Дальнейших ход операции теперь будет зависеть от действий официального Киева. Сейчас идет процесс по возвращению украинцев в братскую семью народов, оставив позади националистическое прошлое, резюмировал Пригожин.