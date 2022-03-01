Губернатор Петербурга Александр Беглов на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что ситуация с коронавирусом под контролем Смольного, что противоречит реальным статистическим данным. Видимо, градоначальник решил создать видимость работы администрации.
Город на Неве лидирует в России по числу заражений СOVID-10 на 100 тысяч человек. Еще год назад Петербург был на 11 строчке. Печально и то, что город выбился в антилидеры по числу смертельных случаев от инфекции в пересчете на 100 тысяч человек.
Стоит вспомнить и проваленую кампанию по вакцинации. Горожане жаловались, что не могут даже записаться на прием, да и желающих обезопасть себяи близких оказалось недостаточно. Смольный при этом не придумал никаких стимулирующих акций для населения.
Не хотят идти на привики и подростки, хотя прививочная кампания несовершеннолетних стартовала месяц назад.
Экс-депутат Верховной Рады Журавко: Закарпатье может перейти от киевского режима под контроль Венгрии
Ошибки украинского президента Владимира Зеленского могут привести к тому, что Киев потеряет контроль над западной частью своей территории, заявил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.
Пригожин: "Предупреждено наступление на Россию"
За пять дней миротворческой миссии России националисты в Киеве окружены, их батальоны в крупных украинских городах откинуты от границ Российской Федерации на 100-150 километров. Об этом заявил бизнесмен Евгений Пригожин.
Биатлонист Ростовцев назвал протест звезд против операции по защите ЛДНР зомбированием россиян
Протестующие против российской спецоперации на Украине по защите Донецкой и Луганской народных республик звезды занимаются дестабилизацией обстановки внутри страны.
В 2022 году в Петербурге усилился демпинг цен на школьное питание
Администрация губернатора Александра Беглова не заинтересована в предоставлении качественного питания школьникам и воспитанникам детсадов.