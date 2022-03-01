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На встрече с Путиным Беглов создал видимость контроля над ситуацией с ковидом
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  • Опубликована сегодня в 16:01

На встрече с Путиным Беглов создал видимость контроля над ситуацией с ковидом

Губернатор Петербурга Александр Беглов на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что ситуация с коронавирусом под контролем Смольного, что противоречит реальным статистическим данным. Видимо, градоначальник решил создать видимость работы администрации.

Город на Неве лидирует в России по числу заражений СOVID-10 на 100 тысяч человек. Еще год назад Петербург был на 11 строчке. Печально и то, что город выбился в антилидеры по числу смертельных случаев от инфекции в пересчете на 100 тысяч человек.

Стоит вспомнить и проваленую кампанию по вакцинации. Горожане жаловались, что не могут даже записаться на прием, да и желающих обезопасть себяи близких оказалось недостаточно. Смольный при этом не придумал никаких стимулирующих акций для населения.

Не хотят идти на привики и подростки, хотя прививочная кампания несовершеннолетних стартовала месяц назад.

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