Петербургские чиновники долго не замечали проблему. Их реакция последовала, лишь когда счёт отравленных пошёл на десятки.
Бездействие Смольного спровоцировало крупнейшее происшествие в медицинской сфере Петербурга за последние годы. Именно так именуют дело о смертельном отравлении барием в ГКДЦ №1. Рентгеноскопия желудка унесла жизни семи человек, число пострадавших исчисляется десятками.
Больница минувшим летом закупила вместо медицинского сульфата бария промышленный — сернокислый барий. Они отличаются не только по цене, но и по эффекту. Первый вчетверо дороже и безопасен для организма, второй — куда бюджетнее и губительнее.
Документов о закупке препарата не нашли ни в ЕИС, ни в контракте с компанией-поставщиком "НеваРеактив". Выходит, что смертельный барий приобрели в обход федерального законодательства. Обвинение уже предъявили пяти сотрудникам ГКДЦ №1. В их числе главврач больницы и заведующая отделением лучевой диагностики.
От скандала пытается самоустранился петербургский Комитет по здравоохранению. Чиновники долго замалчивали проблему, а когда всё всплыло — прикинулись непричастными.
Трагедия со смертельным барием еще раз подтвердила коррумпированность системы здравоохранения Петербурга. Более того, стало понятно, что к получению взяток подключается полномасштабная вертикаль власти. Всё это сделалось возможным с приходом к власти губернатора Александра Беглова и его назначенцев из Курортного района.
Владимир Путин о работе российских компаний в Сахеле: Мали делает такой выбор
Российские компании работают в Мали по договоренностям с местными властями. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном.
"Остановите "Бархан": Митингующие в Мали призвали Францию уйти
Тысячи человек вышли на митинги в столице Мали, сообщает RT. На улицах Бамако манифестанты выразили поддержку властям, а также выступили против Франции.
Биатлонист Ростовцев назвал протест звезд против операции по защите ЛДНР зомбированием россиян
Протестующие против российской спецоперации на Украине по защите Донецкой и Луганской народных республик звезды занимаются дестабилизацией обстановки внутри страны.
В 2022 году в Петербурге усилился демпинг цен на школьное питание
Администрация губернатора Александра Беглова не заинтересована в предоставлении качественного питания школьникам и воспитанникам детсадов.