Петербургские чиновники долго не замечали проблему. Их реакция последовала, лишь когда счёт отравленных пошёл на десятки.

Бездействие Смольного спровоцировало крупнейшее происшествие в медицинской сфере Петербурга за последние годы. Именно так именуют дело о смертельном отравлении барием в ГКДЦ №1. Рентгеноскопия желудка унесла жизни семи человек, число пострадавших исчисляется десятками.

Больница минувшим летом закупила вместо медицинского сульфата бария промышленный — сернокислый барий. Они отличаются не только по цене, но и по эффекту. Первый вчетверо дороже и безопасен для организма, второй — куда бюджетнее и губительнее.

Документов о закупке препарата не нашли ни в ЕИС, ни в контракте с компанией-поставщиком "НеваРеактив". Выходит, что смертельный барий приобрели в обход федерального законодательства. Обвинение уже предъявили пяти сотрудникам ГКДЦ №1. В их числе главврач больницы и заведующая отделением лучевой диагностики.

От скандала пытается самоустранился петербургский Комитет по здравоохранению. Чиновники долго замалчивали проблему, а когда всё всплыло — прикинулись непричастными.

Трагедия со смертельным барием еще раз подтвердила коррумпированность системы здравоохранения Петербурга. Более того, стало понятно, что к получению взяток подключается полномасштабная вертикаль власти. Всё это сделалось возможным с приходом к власти губернатора Александра Беглова и его назначенцев из Курортного района.