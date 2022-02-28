Петербуржцы безуспешно пытаются достучаться до Смольного через жалобы на лед и снег

Губернатор Александр Беглов провалил снегоуборочную кампанию в этом году. Вследствие этого выросло количество обращений на официальных порталах Смольного. Сейчас люди в основном недовольны лужами и наледью на тротуарах Петербурга.
На прошлой неделе появилось более 10 жалоб на сайте "Наш Санкт-Петербург". Горожане сетуют на образовавшиеся колеи из льда, мешающие пешеходам и автомобилистам.
Также из-за потепления появились лужи. Однако коммунальщики не обращают внимания на образовавшуюся проблему. Примечательно, что некоторые заявки на портале находятся на стадии "рассмотрения" достаточно продолжительное время. При этом "завершенных" отмечается намного меньше.
Комблаг не уделял должного внимания уборке города весь зимний сезон. Из-за этого обращения местных жителей поступают на портал Смольного каждый день. Но чиновники решили пустить на самотек городские проблемы.
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