Смольный провалил нацпроект "Здравоохранение"

В России к 2024 году должен быть реализован национальный проект "Здравоохранение", однако Смольный рискует не уложиться в установленный срок. При губернаторе Александре Беглове в Петербурге возникло множество проблем, которые могут помешать местным властям исполнить указ президента.

Напомним, нацпроект предусматривает развитие медицинской сферы по многим направлениям. В их числе — борьба с онкологическими заболеваниями, но в последние годы в Северной столице, наоборот, наблюдается увеличение числа таких больных.

Два года назад в городе насчитывалось 18 423 человек с впервые установленным диагнозом. В 2021 году их было уже 21 426. При этом Петербург не смог полностью выполнить план по наблюдению за прошедшими лечение пациентами. Вместо 66% было сделано 63,2% от плана.

Другой пункт национального проекта — снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Этот показатель должен опуститься до 11,7% по всей России, но Петербург добился сокращения лишь до 17,6%.

Более того, в Северной столице остро стоит проблема нехватки врачей. В рамках нацпроекта "Здравоохранение" чиновники должны заниматься и этим вопросом, но в прошлом году штат был укомплектован лишь на 70% при плановом показателе в 82,7%. В условиях пандемии и постоянных переработок медперсонал увольняется, поэтому в ближайшее время ситуация может усугубиться.

Цифровизация и налаживание работы единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) — также один из приоритетов национального проекта. Во время "пятой волны" коронавируса Смольный объявил о выдаче электронных больничных, но в работе системы произошли сбои. По данным СМИ, не хватило квалифицированных специалистов для ее поддержания.

Все это указывает на неспособность губернатора Александра Беглова выполнять поставленные перед ним задачи. Неразвитость системы здравоохранения пагубно отразится на здоровье петербуржцев и не позволит городу претендовать на лидерство в медицинской сфере.