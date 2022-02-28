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Смольный затормозил оказание гуманитарной помощи жителям Донбасса
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  • Опубликована вчера в 22:58

Смольный затормозил оказание гуманитарной помощи жителям Донбасса

Секретарь Генерального совета "Единой России" Андрей Турчак сообщил об отправке гуманитарного груза для жителей Донбасса. На призыв о помощи откликнулись 24 отделения партии, причем в числе первых российских регионов оказались Астраханская, Брянская, Белгородская и Московская области. Петербург же успел отличиться. Смольный отказался принимать беженцев, а гуманитарную помощь собирать начали лишь накануне.

"К оказанию помощи подключились отделения "Единой России" по всей стране — от Калининграда до Владивостока. География регионов должна расширяться", - заявил Турчак.

По словам секретаря Генсовета "ЕР", регионы за короткое время собрали десятки тысяч коробок с продовольствием, водой и другой помощью. Во время заседания с региональными отделениями партии Турчак призвал остальные субъекты РФ подключиться к гуманитарной акции.

Напомним, несколько дней назад в Северной столице начал работать пункт сбора гумпомощи на базе волонтерского центра "ЕР". Активисты занимаются подготовкой груза для отправки в регионы, где принимают эвакуированных жителей Донбасса.

Администрация Александра Беглова, сообщают СМИ, проигнорировала вопрос размещения беженцев из ЛДНР. Откликнулось только петербургское отделение "ЕР".

Как написали авторы Telegram-канала "Агентство Новостей Политики", "власти Петербурга не будут принимать беженцев — губернатора региона ненавидят все директора санаториев Курортного и Пушкинского районов, так как Беглов практически уничтожил туристическую отрасль".

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