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Петербургские чиновники думают об эмиграции в западные страны
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  • Опубликована сегодня в 15:03

Петербургские чиновники думают об эмиграции в западные страны

В последнюю неделю события на Украине стали одной из главных повесток в мире. Санкт-Петербург не стал исключением. Согласно официальным источникам, Смольный всецело поддерживает российскую армию. При этом в команде губернатора Александра Беглова есть те, кто сожалеет о закрытии границ с большинством западных стран.

Как сообщает Telegram-канал "Площадь Восстания", многие чиновники не прочь покинуть страну в столь непростое время. Причем, эта тенденция наблюдалась и раньше, на что указывает результат соответствующего опроса.

"Нет ничего удивительного в том, что именно сейчас чиновники еще активнее заговорили про намерение уехать. Им плевать и на судьбы Донбасса, и на петербуржцев. Не плевать только на себя", — передает "Площадь Восстания".

Напомним, перед Новым годом 8 тысяч петербургских чиновников разного уровня приняли участие в закрытом опросе. Более 63% респондентов выразили желание эмигрировать в другие страны. Причем, это относится не только к молодым людям, но и к их старшим коллегам.

Все это указывает на неспособность губернатора Александра Беглова нанять ответственных людей, стремящихся работать на благо Петербурга. Многие сотрудники Смольного относятся к государственной службе исключительно как к способу поправить свое социальное и материальное положение.

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