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Александра Беглова просят вместо набережной в Колпино решить проблемы в здравоохранении
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  • Опубликована сегодня в 11:47

Александра Беглова просят вместо набережной в Колпино решить проблемы в здравоохранении

Администрация Петербурга заявила о намерении благоустроить берег реки Ижоры в Колпино. По проекту вдоль Красной улицы от Ижорского батальона до Ремизова вскоре должно появиться многофункциональное общественное пространство в экостиле. Однако горожане раскритиковали планы чиновников, указав им на ряд более существенных проблем.

Согласно инициативе Смольного, на благоустроенной набережной можно будет наблюдать за животными и птицами, отдыхать в гамаках, заниматься йогой, а у детей появится отдельная игровая площадка. Обновление территории запланировано в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".

Жители Колпино в комментариях на странице петербургского правительства, напомнили о других приоритетных задачах, которые необходимо решить для комфортной жизни горожан. Одной из актуальных проблем на юго-западе Петербурга по-прежнему остается строительство метро.

Другие пользователи Сети отметили острую нехватку врачей-специалистов. По их мнению, местные власти не спешат обеспечить медиками-профессионалами отдаленные от центра районы.

Население Колпино надеется, что в этот раз губернатор Александр Беглов прислушается к их замечаниям и учтет все пожелания, однако, как показывает ситуация с транспортной реформой, градоначальник чаще предпочитает игнорировать жалобы петербуржцев.

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