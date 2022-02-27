Пожилые петербуржцы были вынуждены почти всю зиму просидеть дома из-за наледи на улицах

Петербургские ветераны продолжают жаловаться на плохую уборку снега. Блокадница Аделаида Савельева, проживающая в Приморском районе Санкт-Петербурга, этой зимой практически не выходила на улицу. Женщина рассказала, что из-за скользких тротуаров переживает за свое здоровье. Ситуация в ее дворе еще приемлемая, а за пределами внутридомовой территории становится страшно упасть.

"Почти все время не выхожу — то простудой болела, то скользко вот. У нас-то тут убирают, а где-то подальше уже скользко", — рассказала блокадница.

По словам блокадницы, тротуары посыпают антигололедными средствами, но передвигаться по улицам все равно скользко.

Родственники Аделаиды Савельевой тоже недовольны качеством уборки снега и наледи в Петербурге. Они отметили, что из-за снежной колеи на дорогах и ледяных глыб им трудно даже ездить на машине и парковаться.

Пожилые люди в Петербурге вынуждены оставаться дома. Выйти на улицу они не могут из-за наледи и неубранного снега. Горожане устают ждать действий Смольного и коммунальщиков и берут ситуацию в свои руки. Так, например, месяц назад СМИ публиковали видео, на котором блокадница самостоятельно убирала снег на дорожке возле дома, а также посыпала наледь солью. Губернатор Петербурга Александр Беглов не обращает внимания на проблемы пожилых людей, хотя публично заявляет о поддержке ветеранов и блокадников.