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Биатлонист Ростовцев назвал протест звезд против операции по защите ЛДНР зомбированием россиян
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  • Опубликована сегодня в 23:28

Биатлонист Ростовцев назвал протест звезд против операции по защите ЛДНР зомбированием россиян

Протестующие против российской спецоперации на Украине по защите Донецкой и Луганской народных республик звезды занимаются дестабилизацией обстановки внутри страны. Соответствующее заявление сделал трехкратный чемпион мира по биатлону Павел Ростовцев.

Ростовцев подчеркнул, что своими действиями эти артисты лишь усугубляют и без того тяжелую ситуацию. По его словам, происходящее на территории Украины находит отклик в душе каждого человека. Своим мнением он поделился в беседе с Федеральным агентством новостей.

"И эти все акции вроде "Нет войне", когда зомбируются наши граждане, конечно, я поддерживать не могу. Да, мы все сожалеем, и нам многое не нравится, но другого выхода не было, поэтому те, кто присоединяется к подобным антироссийским акциям, должны хорошенько подумать, кто на самом деле за этим стоит", — высказался трехкратный чемпион мира.

По мнению Ростовцева, россияне должны поддержать решение своего президента Владимира Путина в столь сложное время, когда настроенные против РФ государства скапливаются у российских границ. Он обратил внимание на то, что спецоперация была единственным выходом из сложившейся ситуации.

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