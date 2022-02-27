В Петербурге проведут новые рейды после задержания нелегалов на овощебазах

Ранее силовики Санкт-Петербурга входе рейда на овощебазах задержали более 130 мигрантов на Софийской улице. Северная столица готовится к новым рейдам.

Нарушители снова могут скрываться на различных овощебазах. В прошлые годы уже возникали различные конфликты на почве разногласий между диаспорами. Местное население отметило, что криминогенная обстановка ухудшается быстрыми темпами. Смольный во главе с губернатором Александром Бегловым не контролирует вопросы безопасности в городе.