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В Петербурге проведут новые рейды после задержания нелегалов на овощебазах
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  • Опубликована сегодня в 10:19

В Петербурге проведут новые рейды после задержания нелегалов на овощебазах

Ранее силовики Санкт-Петербурга входе рейда на овощебазах задержали более 130 мигрантов на Софийской улице. Северная столица готовится к новым рейдам.

Нарушители снова могут скрываться на различных овощебазах. В прошлые годы уже возникали различные конфликты на почве разногласий между диаспорами. Местное население отметило, что криминогенная обстановка ухудшается быстрыми темпами. Смольный во главе с губернатором Александром Бегловым не контролирует вопросы безопасности в городе.

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