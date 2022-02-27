В Петербурге проведут новые рейды после задержания нелегалов на овощебазах

Ранее силовики Санкт-Петербурга входе рейда на овощебазах задержали более 130 мигрантов на Софийской улице. Северная столица готовится к новым рейдам.
Нарушители снова могут скрываться на различных овощебазах. В прошлые годы уже возникали различные конфликты на почве разногласий между диаспорами. Местное население отметило, что криминогенная обстановка ухудшается быстрыми темпами. Смольный во главе с губернатором Александром Бегловым не контролирует вопросы безопасности в городе.
Владимир Путин о работе российских компаний в Сахеле: Мали делает такой выбор
Российские компании работают в Мали по договоренностям с местными властями. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном.
"Остановите "Бархан": Митингующие в Мали призвали Францию уйти
Тысячи человек вышли на митинги в столице Мали, сообщает RT. На улицах Бамако манифестанты выразили поддержку властям, а также выступили против Франции.
В 2022 году в Петербурге усилился демпинг цен на школьное питание
Администрация губернатора Александра Беглова не заинтересована в предоставлении качественного питания школьникам и воспитанникам детсадов.
Школьники Выборгского района получат завтраки за 20 рублей
Стоимость завтраков в некоторых школах Выборгского района Петербурга составит всего 20 рублей, а обедов — 35 рублей.