Петербуржцы массово жалуются на разбитые дороги. Администрация Северной столицы не реагирует на обращения горожан. Число жалоб на портале "Наш Санкт-Петербург" только увеличивается.
По данным на 27 февраля, на сайте зафиксировано 2869 жалоб на плохое состояние дорожного покрытия. Особенно острой проблема стала с наступлением оттепели. Снег в Петербурге сходит вместе с асфальтом.
Ямы, трещины и колеи на дорогах представляют серьезную опасность для автомобилистов. Неровности на дорогах и выбоины создают аварийные ситуации. Из-за этого в городе растет число ДТП и образовываются пробки.
Снежный коллапс в Петербурге потихоньку заканчивается — проблему решает теплая погода. Но это не уменьшило сложностей в коммунальной сфере города. Теперь петербуржцы пишут жалобы на плохое состояние дорог. Судя по тому, как Смольный и губернатор Петербурга Александр Беглов привыкли решать проблемы города, качество дорожного покрытия вряд ли улучшится. Если глава региона и займется их ремонтом, то это будут временные меры. В следующем году ситуация явно повторится.
Владимир Путин о работе российских компаний в Сахеле: Мали делает такой выбор
Российские компании работают в Мали по договоренностям с местными властями. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном.
"Остановите "Бархан": Митингующие в Мали призвали Францию уйти
Тысячи человек вышли на митинги в столице Мали, сообщает RT. На улицах Бамако манифестанты выразили поддержку властям, а также выступили против Франции.
В 2022 году в Петербурге усилился демпинг цен на школьное питание
Администрация губернатора Александра Беглова не заинтересована в предоставлении качественного питания школьникам и воспитанникам детсадов.
Школьники Выборгского района получат завтраки за 20 рублей
Стоимость завтраков в некоторых школах Выборгского района Петербурга составит всего 20 рублей, а обедов — 35 рублей.