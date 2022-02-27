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Петербуржцы массово жалуются на разбитые дороги
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  • Опубликована сегодня в 14:38

Петербуржцы массово жалуются на разбитые дороги

Петербуржцы массово жалуются на разбитые дороги. Администрация Северной столицы не реагирует на обращения горожан. Число жалоб на портале "Наш Санкт-Петербург" только увеличивается.

По данным на 27 февраля, на сайте зафиксировано 2869 жалоб на плохое состояние дорожного покрытия. Особенно острой проблема стала с наступлением оттепели. Снег в Петербурге сходит вместе с асфальтом.

Петербуржцы массово жалуются на разбитые дороги. 10610.png

Ямы, трещины и колеи на дорогах представляют серьезную опасность для автомобилистов. Неровности на дорогах и выбоины создают аварийные ситуации. Из-за этого в городе растет число ДТП и образовываются пробки.

Снежный коллапс в Петербурге потихоньку заканчивается — проблему решает теплая погода. Но это не уменьшило сложностей в коммунальной сфере города. Теперь петербуржцы пишут жалобы на плохое состояние дорог. Судя по тому, как Смольный и губернатор Петербурга Александр Беглов привыкли решать проблемы города, качество дорожного покрытия вряд ли улучшится. Если глава региона и займется их ремонтом, то это будут временные меры. В следующем году ситуация явно повторится.

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