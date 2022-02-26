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Мусорный коллапс в Петербурге набирает обороты
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  • Опубликована сегодня в 15:55

Мусорный коллапс в Петербурге набирает обороты

Петербургские власти так и не могут справиться с мусорными проблемами. Результатом реформы в этой сфере ЖКХ, анонсированной администрацией Александра Беглова, стало появление новых претензий со стороны жителей города.

Если раньше петербуржцы жаловались на несвоевременность вывоза мусора, то теперь граждане недовольны содержанием контейнерных площадок и качеством вывоза отходов. По их словам, после старта реформы дворники вообще престали убирать вокруг площадок для сбора ТКО.

"Пухто с горой мусора стоит не вывезенное, вокруг его сложено еще столько же мусора, у парадных к Дню защитника Отечества выставлены полные контейнеры с мусором. Мусоропроводы полные! Подскажите, как решить проблему и куда мне отнести мусор?" — спрашивает петербуржец, оставивший жалобу на портале "наш Санкт-Петербург".

При этом жители отмечают, что безалаберность коммунальщиков приводит к образованию стихийных свалок. Между тем стало известно, что ТКО вывозятся из Петербурга одним из подрядчиков "Невского экологического оператора".

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