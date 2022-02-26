Мусорный коллапс в Петербурге набирает обороты

Петербургские власти так и не могут справиться с мусорными проблемами. Результатом реформы в этой сфере ЖКХ, анонсированной администрацией Александра Беглова, стало появление новых претензий со стороны жителей города.
Если раньше петербуржцы жаловались на несвоевременность вывоза мусора, то теперь граждане недовольны содержанием контейнерных площадок и качеством вывоза отходов. По их словам, после старта реформы дворники вообще престали убирать вокруг площадок для сбора ТКО.
"Пухто с горой мусора стоит не вывезенное, вокруг его сложено еще столько же мусора, у парадных к Дню защитника Отечества выставлены полные контейнеры с мусором. Мусоропроводы полные! Подскажите, как решить проблему и куда мне отнести мусор?" — спрашивает петербуржец, оставивший жалобу на портале "наш Санкт-Петербург".
При этом жители отмечают, что безалаберность коммунальщиков приводит к образованию стихийных свалок. Между тем стало известно, что ТКО вывозятся из Петербурга одним из подрядчиков "Невского экологического оператора".
Владимир Путин о работе российских компаний в Сахеле: Мали делает такой выбор
Российские компании работают в Мали по договоренностям с местными властями. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном.
"Остановите "Бархан": Митингующие в Мали призвали Францию уйти
Тысячи человек вышли на митинги в столице Мали, сообщает RT. На улицах Бамако манифестанты выразили поддержку властям, а также выступили против Франции.
В 2022 году в Петербурге усилился демпинг цен на школьное питание
Администрация губернатора Александра Беглова не заинтересована в предоставлении качественного питания школьникам и воспитанникам детсадов.
Школьники Выборгского района получат завтраки за 20 рублей
Стоимость завтраков в некоторых школах Выборгского района Петербурга составит всего 20 рублей, а обедов — 35 рублей.