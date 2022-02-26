В кулуарах Смольного заговорили о желании поскорее уехать из России

Петербургские чиновники официально поддерживают позицию российского правительства по ситуации в Донбассе и положительно высказываются о спецоперации, но в кулуарах говорят об эмиграции. Большинство сотрудников Смольного хотели бы поскорее уехать из России.
"Нет ничего удивительно в том, что именно сейчас чиновники еще активнее заговорили про намерение уехать", — цитирует "Площадь Восстания" заявление осведомленного источника в администрации Санкт-Петербурга.
Городские чиновники еще в конце 2021 года продемонстрировали свое безразличие к петербуржцам. В анонимном опросе об эмиграции 63% членов команды губернатора Александра Беглова выбрали вариант о переезде. Судя по всему, большинство сотрудников Смольного рассматривают работу на должностях просто как социальный лифт.
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