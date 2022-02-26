Родственник Беглова пиарит свое мероприятие через смольнинское СМИ

Зять губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова Павел Белов может воспользоваться газетой "Петербургский дневник" с целью извлечения прибыли.

Издание разместило информацию о проведении в городе на Неве с пятницы по воскресенье Всероссийских соревнований по акробатическому рок-н-роллу. Президент Федерации акробатического рок-н-ролла Петербурга Павел Белов пояснил, что это будет трехдневный марафон.

Газета известила и о том, что зрители могут купить билеты на мероприятия на сайте "Тинькофф Арены". Трибуны разрешено заполнить на 50%.

Мероприятие будет контролировать сам Белов, однако он состоит не только в должности президента Федерации акробатического рок-н-ролла, но также входит в состав редакционного совета информационно-издательского центра Правительства Санкт-Петербурга "Петроцентр". Тот, в свою очередь, выступает учредителем печатного и сетевого издания "Петербургский дневник". То есть Белов может с помощью просмольнинского издания способствовать собственной прибыли от соревнований.

Белов — зять градоначальника Петербурга Александра Беглова. А в кругу последнего, как известно, не принято обременять себя соблюдением антиковидных мер. Так что можно ожидать чрезмерно вольной обстановки в "Тинькофф Арене" во время мероприятия, и таким образом оно может усугубить эпидемиологическую обстановку в Северной столице. Ведь при 50-процентной заполняемости площадки на трибунах окажутся примерно 2,5 тысячи посетителей.

Это свидетельство некомпетентной антиковидной политики Смольного, который с начала пандемии неоправданно ограничивал ресторанный и гостиничный бизнес, чем погубил десятки тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Как ранее писали в прессе, главная барная улица Петербурга — Рубинштейна — утратила свое значение. Закрыться были вынуждены и многие другие заведения общепита.