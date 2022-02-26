Дом Бенуа отреставрируют, но это не решит проблему разрушения исторического облика Петербурга

В дворовых флигелях знаменитого петербургского дома Бенуа и прилегающего дома № 24 лит. Б начался капремонт, сообщает пресс-служба Смольного. За два года планируется восстановить исторический облик фасадов зданий, заменить перекрытия и кровлю, а также укрепить несущие покрытия и проложить новые инженерные сети. Тем не менее, в Северной столице останется очень много старых зданий, нуждающихся в ремонте. Поэтому реконструкция только двух из них проблему не решит.

"В нашем городе сложилась хорошая практика. Мы не только капитально ремонтируем расселенные и аварийные дома, но и даем возможность молодым петербургским семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, купить там квартиры на льготных условиях", — заявил губернатор Петербурга Александр Беглов в сообщении пресс-службы.

В администрации города отметили, что данные дома ранее включили в адресный перечень объектов недвижимости для реконструкции и предоставления жилья городским очередникам в рамках программы "Молодежи — доступное жилье". Это позволит молодым горожанам приобрести квартиры практически в два раза ниже рыночной стоимости по беспроцентной рассрочке на 10 лет. Несмотря на попытки чиновников улучшить ситуацию с жильем, нуждающихся в улучшении жилищных условий в Петербурге больше, чем в других регионах России. Петербуржцам приходится ждать квадратных метров по 40 лет.

В Смольном не отрицают проблему очередей на улучшение жилищных условий. Депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский не раз отмечал, что та малая часть квартир, которая строится за счет города, достается многодетным семьям, сиротам и инвалидам. Остальным нуждающимся жилья не хватает. По мнению парламентария, это связано с неэффективной политикой городских властей.

Многие исторические здания в Петербурге находятся в плачевном состоянии. Это связано, прежде всего, с отсутствием контроля со стороны чиновников из горадминистрации за работой Фонда капитального ремонта. Ведомство не справляется с реализацией программы капремонта в регионе, но Смольный и сам Беглов не следят за ситуацией. Бывший прокурор региона Сергей Литвиненко писал в минувшем году письмо губернатору с просьбой навести порядок в фонде, однако градоначальник и его команда фактически проигнорировали призыв.

В середине февраля в Петербурге произошло обрушение стены исторического здания завода "Красный Треугольник". В результате ЧП пострадала женщина. Ответственность в произошедшем целиком лежит на правительстве города. Потому что разрушение старых зданий в Петербурге — комплексная проблема города, которую власти не хотят решать.