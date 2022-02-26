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Петербургские чиновники готовы при первой же возможности уехать из страны
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  • Опубликована сегодня в 19:44

Петербургские чиновники готовы при первой же возможности уехать из страны

Телеграм-канал "Площадь Восстания" опубликовал результаты закрытого опроса среди сотрудников Смольного, темой которого было желание покинуть страну. Участие приняло около 8000 человек.

По итогам опроса, проведенного в конце декабря, выяснилось, что более 63% опрошенных чиновников готовы уехать из России. Неудивительно поэтому, что в кулуарах Смольного столь бурно в настоящее время обсуждают события на Украине, но столь мало делают для помощи эвакуированным жителям ЛДНР.

Авторы ТГ-канала утверждают, что чиновники, смотрящие за рубеж, вряд ли испытают потребность поддерживать жителей Донбасса и свою страну, свой город. По их словам, подобные результаты опросов являются закономерными, доказывающими, что в правительстве Петербурга сидят временщики, чьи желания сосредоточены на личных интересах. А вот обеспечивать комфорт горожан или оказывать помощь беженцам, в пользу которых так часто выступает пресс-служба команды губернатора Александра Беглова, чиновникам не надо от слова "совсем".

"Нет ничего удивительно в том, что именно сейчас чиновники еще активнее заговорили про намерение уехать. Им плевать и на судьбу Донбасса, и на петербуржцев. Не плевать только на себя", — подытожили авторы канала.

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