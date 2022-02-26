Смольному не нужны таланты

В Санкт-Петербурге прошел VII Открытый региональный чемпионат "Молодые профессионалы", продемонстрировавший, что талантливая молодежь в Петербурге пока не перевелась, сообщили в пресс-службе Смольного.
"У нас создаются высокооплачиваемые рабочие места. И талантливые амбициозные люди всегда найдут себе дело по душе с хорошей зарплатой. Экономике города нужны профессионалы", — заявил губернатор Александр Беглов.
Вот только сухие цифры статистики противоречат оптимистичным заявлениям губернатора. В СМИ отмечают, что решения губернатора Александра Беглова делают Петербург все менее перспективным в глазах молодежи. В последние три года из Северной столицы уезжают молодые специалисты, стараясь найти применение своим навыкам в других регионах. В Петербург стало приезжать меньше студентов, больше выпускников возвращаются в родные края, не стремясь закрепиться в Северной столице.
Одной из причин бесперспективности Петербурга для молодежи является сам губернатор Беглов. Согласно опросам, около 70% молодых петербуржцев не доверяют губернатору и около 60% негативно оценивают его деятельность.
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