Смольный установкой светильников на одной улице пытается скрыть проблему неосвещенности многих других

Петербуржцы несколько лет стучат в закрытую дверь Смольного. Жители города пытаются выбить у властей освещение для города. Но вместо решения проблемы, чиновники просто замыливают глаза.
В Петербурге установили около четырёхсот фонарей на Коломяжском проспекте. И это при том что пятая часть города остаётся неосвещенной.
Более 3500 детских площадок в Северной столице, а всего их в городе 6000, не оснащены фонарями. Беглов из раза в раз обещает решить проблему. Но в реальности губернатор пускает пыль в глаза.
Многие улицы Петербурга живут без уличного света по несколько лет. И Смольный этот вопрос не волнует, исходя из того, что проблему не решают. К вечеру по большинству районов страшно передвигаться. Переулки и проспекты погружаются в кромешную тьму.
Ждет исполнения обещаний Смольного улица Орджоникидзе от проспекта Космонавтов до Витебского проспекта. Светильников там нет уже не один год. И рассчитывать на скорое решение проблемы не стоит. "Ленсвет" приступит к работам проблемы после 2025 года.
Владимир Путин о работе российских компаний в Сахеле: Мали делает такой выбор
Российские компании работают в Мали по договоренностям с местными властями. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном.
"Остановите "Бархан": Митингующие в Мали призвали Францию уйти
Тысячи человек вышли на митинги в столице Мали, сообщает RT. На улицах Бамако манифестанты выразили поддержку властям, а также выступили против Франции.
В 2022 году в Петербурге усилился демпинг цен на школьное питание
Администрация губернатора Александра Беглова не заинтересована в предоставлении качественного питания школьникам и воспитанникам детсадов.
Школьники Выборгского района получат завтраки за 20 рублей
Стоимость завтраков в некоторых школах Выборгского района Петербурга составит всего 20 рублей, а обедов — 35 рублей.