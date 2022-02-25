Смольный установкой светильников на одной улице пытается скрыть проблему неосвещенности многих других

Петербуржцы несколько лет стучат в закрытую дверь Смольного. Жители города пытаются выбить у властей освещение для города. Но вместо решения проблемы, чиновники просто замыливают глаза.

В Петербурге установили около четырёхсот фонарей на Коломяжском проспекте. И это при том что пятая часть города остаётся неосвещенной.

Более 3500 детских площадок в Северной столице, а всего их в городе 6000, не оснащены фонарями. Беглов из раза в раз обещает решить проблему. Но в реальности губернатор пускает пыль в глаза.

Многие улицы Петербурга живут без уличного света по несколько лет. И Смольный этот вопрос не волнует, исходя из того, что проблему не решают. К вечеру по большинству районов страшно передвигаться. Переулки и проспекты погружаются в кромешную тьму.

Ждет исполнения обещаний Смольного улица Орджоникидзе от проспекта Космонавтов до Витебского проспекта. Светильников там нет уже не один год. И рассчитывать на скорое решение проблемы не стоит. "Ленсвет" приступит к работам проблемы после 2025 года.