Петербург горит и разрушается. Беглову все равно

В Петербурге участились случаи прорывов труб и пожары. По мнению экспертов и общественности, причина заключается в неэффективности политики Смольного. В частности, такое мнение высказал политолог Юрий Самонкин.

"Я не знаю, с чем это связано. Видимо, с неэффективностью аппарата. Но то, что происходит — это ответственность власти перед гражданским обществом. Это же не само гражданское общество виновато, оно же не создает искусственно такие вот проблемы в городе", — сказал он.

Эксперт считает, что проблемы существуют не только в сфере ЖКХ. К примеру, страдает городская инфраструктура, а также сфера соцполитики Петербурга.

Ситуация в городе усугубилась в этом году с началом мусорной реформы, провалом снегоуборочной кампании и сбоях в системе здравоохранения. Самонкин подчеркнул, что если Смольный продолжит не обращать внимания на существующие проблемы, то нынешних чиновников сменят более компетентные управленцы. Эксперт посоветовал губернатору Александру Беглову быстрее "начать работу" и оперативно разобраться с коммунальной катастрофой.

Часто горожане страдают из-за бездействия Смольного. К примеру, в Кировском районе 22 февраля прорвало трубу и пострадал мужчина. Его пришлось госпитализировать с ожогами в НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе.