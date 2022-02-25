Мундеп Касаткин назвал воровство на ремонте причиной ужасного качества дорог

Состояние дорог в Петербурге оставляет желать лучшего. Об этом журналистам рассказал депутат МО "Васильевский" Алексей Касаткин, отметив роль Смольного под руководством губернатора Александра Беглова в ухудшении ситуации.

По мнению политика, колдобины на дорогах доставляют неприятности не только автовладельцам, но и пешеходам. Причём страдают как жители окраин, так и центральных районов города.

"Ямы, естественно, есть, дороги становятся все хуже. Их будут латать. Колейность присутствует даже на Невском, что уж говорить про другие улицы. И на Малом проспекте колеи есть, и на Большом, 8-я и 9-я линия то же самое. Пешеходам тоже очень неудобно ходить по тротуарам. Тротуары тоже в ямах. Проблем хватает", — отметил эксперт.

Депутат добавил, что состояние проезжей части зависит сразу от нескольких факторов. В их числе ремонт в неподходящих погодных условиях. Например, покрытие, сделанное во время сезона дождей или снегопадов, не прослужит долго.

В связи с этим Касаткин призвал ответственные компании давать десятилетнюю гарантию на асфальт. В таком случае ремонт будет производится за счёт тех, кто допустил нарушения, а не оплачиваться из бюджета. При этом политик обратил внимание на коррупцию, негативно влияющую на развитие инфраструктуры.

"В снег и дождь это [ремонт] нельзя делать. Это противоречит нормам. Естественно, делается все некачественно. Необходимо, чтобы гарантия давалась минимум на 10 лет на дорогу, которую сделали, а потом бесплатно восстанавливали все, что происходит. А у нас даже года не проходит, дорога бывает начинает портиться. Воруют деньги", — подчеркнул Касаткин.

К концу февраля в Северную столицу пришла оттепель. Неубранный коммунальщиками Смольного снег начал таять, и выбоины на дорогах заполнила талая вода. Люди жалуются, что передвигаться по городу стало почти невозможно. Но это мало волнует администрацию губернатора Александра Беглова. Устав ждать реакции властей, активисты движения "Молодой Петербург" сами взялись за ремонт дорог. Их внимание привлёк аварийный участок на Гжатской улице.