Количество новых случаев COVID-19 в Петербурге в два раза превышает показатели Москвы

Петербург снова возглавил антирейтинг заболеваний коронавирусом в сутки. В Северной столице зафиксировано 7572 случая, тогда как в Москве заболело 3333 человека.
Очевидно, московские меры противодействия коронавирусу сработали. Специалисты считают, что свою роль в этом сыграли бесплатные тесты и грамотная стимуляция вакцинации.
Ранее губернатор Александр Беглов заявлял о готовности к борьбе с новым штаммом вируса "омикрон". На деле все оказалось иначе. Смольный так и не ввел бесплатное тестирование, от поощрений за вакцинацию петербургские чиновники тоже отказались.
Людям пришлось сидеть в огромных очередях в поликлинике и по несколько дней ждать врача на дом. Теперь в Петербурге снимают многие ограничения и сокращают количество коек.
Работавшая с коронавирусными больными больница Святого Георгия теперь будет функционировать в обычном режиме, хотя Петербург продолжает лидировать по заболеваемости.
Владимир Путин о работе российских компаний в Сахеле: Мали делает такой выбор
Российские компании работают в Мали по договоренностям с местными властями. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном.
"Остановите "Бархан": Митингующие в Мали призвали Францию уйти
Тысячи человек вышли на митинги в столице Мали, сообщает RT. На улицах Бамако манифестанты выразили поддержку властям, а также выступили против Франции.
В 2022 году в Петербурге усилился демпинг цен на школьное питание
Администрация губернатора Александра Беглова не заинтересована в предоставлении качественного питания школьникам и воспитанникам детсадов.
Школьники Выборгского района получат завтраки за 20 рублей
Стоимость завтраков в некоторых школах Выборгского района Петербурга составит всего 20 рублей, а обедов — 35 рублей.