Количество новых случаев COVID-19 в Петербурге в два раза превышает показатели Москвы

Петербург снова возглавил антирейтинг заболеваний коронавирусом в сутки. В Северной столице зафиксировано 7572 случая, тогда как в Москве заболело 3333 человека.

Очевидно, московские меры противодействия коронавирусу сработали. Специалисты считают, что свою роль в этом сыграли бесплатные тесты и грамотная стимуляция вакцинации.

Ранее губернатор Александр Беглов заявлял о готовности к борьбе с новым штаммом вируса "омикрон". На деле все оказалось иначе. Смольный так и не ввел бесплатное тестирование, от поощрений за вакцинацию петербургские чиновники тоже отказались.

Людям пришлось сидеть в огромных очередях в поликлинике и по несколько дней ждать врача на дом. Теперь в Петербурге снимают многие ограничения и сокращают количество коек.

Работавшая с коронавирусными больными больница Святого Георгия теперь будет функционировать в обычном режиме, хотя Петербург продолжает лидировать по заболеваемости.