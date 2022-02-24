Поправки в закон о КРТ создали условия для уплотненной застройки в Петербурге

Смольный утвердил новые механизмы комплексного развития территорий (КРТ) Петербурга. По словам губернатора Александра Беглова, нововведения помогут создать более комфортные условия для горожан. Однако общественность уверена, что изменения приведут к строительству новых "человейников", а также откроют лазейки для лоббистов.

В рамках проекта владельцы земельных участков теперь смогут выступать с инициативой КРТ. За счет нее специалисты сформируют пакет документов по планировке и строительству нужного объекта. Незадолго до этого петербургский ЗакС принял поправки в закон "О градостроительной деятельности". Парламентарии сократили свои же полномочия по согласованию КРТ. Вместе с этим чиновники Смольного получили возможность фактически управлять застройкой: решать, сколько этажей будет в здании, парковочных мест и многое другое. По мнению общественности, происходящее в Заксобрании Петербурга стало результатом последних выборов, когда в городской парламент избрались приближенные Беглова.

Один из немногих, кто раскритиковал механизмы КРТ, стал депутат от "Яблока" Борис Вишневский. Парламентарий отметил, что действия петербургских властей приведут к созданию новых жилых кварталов-человейников, причем без парков и соцобъектов.

"Зато застройщик получит дополнительные прибыли. Кто хочет — может верить, что он не поделится с чиновниками, которые разрешили увеличить высоту и плотность застройки", — отметил Вишневский.

Не исключено, что новые механизмы КРТ также помогут строительным лоббистам. Яркий пример — вице-губернатор Максим Соколов. Он активно продвигает интересы своего друга — главы "Группы ЛСР". Не так давно эта компания победила в так называемой войне застройщиков. Помимо этого, петербургские градостроительные комитеты по неизвестным причинам регулярно помогают "ЛСР" согласовывать выгодные проекты.

Ранее общественность раскритиковала решение Беглова проводить слушания по градостроительным вопросам в онлайн-формате. Петербургское Заксобрание уже утвердило соответствующий законопроект. Теперь горожане не смогут высказать свое мнение по тому или иному вопросу. Вместе с этим строительные лоббисты получили больше возможностей для продвижения своих интересов.