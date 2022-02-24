Беглов пытается записать себе в заслуги ремонт проспекта Большевиком за федеральный счет

По данным Комитета транспорта Петербурга, в этом году в рамках нацпроекта отремонтируют проспект Большевиков. В прошлом году Смольный получил на это миллиард рублей от федцентра, однако в итоге поспешил записать данную инициативу как личное достижение Александра Беглова. Тем временем в городе огромные проблемы с дорожным покрытием и петербуржцам приходится бороться с ямами самостоятельно.
На федеральном уровне БКАД изначально и прорабатывался. Петербург был включен в список благодаря Максиму Соколову. Ранее чиновник был министром транспорта РФ. Сейчас, будучи профильным вице-губернатором Петербурга, отвечает за транспортную сферу города.
Несмотря на миллиарды от столицы, дороги Петербурга оставляют желать лучшего. Общая площадь городских ям составляет более 4 млн квадратных метров.
Ежегодно чиновники получают тысячи обращений по поводу плохого ремонта дорог, но в Смольном на них не реагируют. В итоге петербуржцы сами выходят чинить дороги. Например, активисты "Молодого Петербурга" закупили строительные смеси, лопаты и прочие инструменты, чтобы починить участок на Гжатской улице.
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