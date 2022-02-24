Эксперт не исключила целенаправленный поджог исторических зданий в Петербурге

Обилие коммунальных проблем в Санкт-Петербурге связано с отсутствием в Смольном квалифицированных управленцев. Таким мнением с журналистами поделилась руководитель общественной организации "Охтинская дуга" Елена Малышева.
По мнению эксперта, команда губернатора Александра Беглова должна поддерживать диалог с горожанами и бизнес-сообществом, но этого не происходит. В результате сфера ЖКХ оказалась на грани кризиса. Дороги и теплосети ремонтируют зимой, и на это тратят огромные бюджетные деньги. Но из-за некачественно выполненных работ объекты быстро приходят в негодность.
"Я помню, как ремонтировали при Советском Союзе, я это застала. Я видела, как ремонтировали асфальт, как ремонтировали трубы. Идёшь и видишь. А сейчас что делают? Ну и конечно нужно думать о том, что надо ремонтировать в определённое время. Какой смысл класть асфальт зимой. Он через полгода опять полетит. Нужно учитывать климат, почву, нагрузки", — указала эксперт.
Она добавила, что для решения этих проблем власти должны привлекать профильных специалистов. Ведь те управленцы, что есть сейчас, просто "набивают свои карманы".
"Нужны специалисты, люди, которые понимают, что делать, люди, которые прошли от нуля до верха по рабочим ступеням", — сказала Малышева.
Также председатель "Охтинской дуги" подняла вопрос сохранения объектов культурного наследия Петербурга. Она напомнила об участившихся в последнее время пожарах в исторических зданиях. Причём эксперт уверена, что это результат целенаправленных поджогов, но по какой-то причине правоохранители не проводят расследование обстоятельств случившегося.
"Нет ли здесь специального поджога, чтобы очистить территорию и отдать девелопментам для очередной идиотической идеи, чтобы получить землю, а земли всё-таки очень дорогие, и получить деньги. Почему у нас каждый раз нет уголовных дел после пожаров, почему не наказывают тех, кто виноват? На "Красном треугольнике" пожар был в прошлом году и даже не один. Я не смогла найти ответов, если ли уголовное дело или нет, найден ли виновный", — подытожила она.
Из-за подобного безразличия Смольного Петербург рискует лишиться многих памятников архитектуры, и дело не только в пожарах. На прошлой неделе у завода "Красный треугольник" обрушилась часть фасада. СМИ винят администрацию губернатора Александра Беглова, уделяющую недостаточно внимания зданию.
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