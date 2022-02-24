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Петербург закрепился на первом месте в России по заболеваемости коронавирусом в сутки
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  • Опубликована сегодня в 17:16

Петербург закрепился на первом месте в России по заболеваемости коронавирусом в сутки

Петербург по-прежнему остается на первом месте по числу заразившихся коронавирусной инфекцией среди всех российских городов. За сутки было зафиксировано 8 742 случая, днем ранее — 9 974. Несмотря на некоторое снижение данного показателя, эпидситуация в городе на Неве по-прежнему остается критической. Только за последние сутки от ковида умерло 79 человек.

Такая сложная эпидемиологическая ситуация сложилась во время губернаторского срока нынешнего главы города Александра Беглова и его команды. Система здравоохранения за это время сильно пострадала. Не так давно чиновники Смольного заявляли о достижении населением Северной столицы 100-процентного коллективного иммунитета. Однако данные по показателям заболеваемости и смертности противоречат таким громким ничем не подкрепленным заявлениям.

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