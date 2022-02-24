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Смольный отказался размещать в Петербурге эвакуированных жителей Донбасса
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  • Опубликована сегодня в 12:25

Смольный отказался размещать в Петербурге эвакуированных жителей Донбасса

Правительство Петербурга так и не отправило гуманитарную помощь эвакуированным жителям Донбасса. Размещать беженцев Смольный во главе с губернатором Александром Бегловым и вовсе отказался.

В настоящее время 24 отделения "Единой России" из различных регионов страны отправили в Ростовскую область автомобили с гуманитарным грузом для помощи жителям Донбасса, сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. За несколько дней такие регионы, как Астраханская, Белгородская, Брянская, Липецкая, Московская и другие области собрали тысячи коробок с продуктами, детским питанием, водой и прочей помощью.

Однако в Северной столице откликнулись на ситуацию лишь на днях. Пункт сбора организовали представители "Единой России" на базе волонтерского центра партии.

Многие СМИ связывают отказ Смольного в размещении беженцев с конфликтом между губернатором Александром Бегловым и санаториями.

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