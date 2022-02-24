Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов потерял позиции в независимом рейтинге "Биржи губернаторов" агентства "Политброкер". Эксперты связывают ситуацию с накопившимися проблемами в Северной столице.
До этого последний раз падение рейтинга Беглова было зафиксировано 17 февраля. Новое снижение позиций отмечается 24 февраля. Губернатор этой зимой не справился с элементарными действиями. Он не смог организовать работу коммунальщиков таким образом, чтобы люди остались довольны. В связи с этим в Сети и СМИ ежедневно публиковались жалобы петербуржцев, которые недовольны сложившейся ситуацией.
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