Порядка 7 тысяч спортивных площадок не хватает в Петербурге

Огромный дефицит спортивных площадок наблюдается в Петербурге. Городу необходимо около 10 тысяч пространств, однако большая часть из них до сих пор не построены.

В данный момент в Северной столице работает всего 2727 площадок. При этом частные клубы страдают от коронавирусных ограничений. Увеличение числа спортивных жителей происходит медленно из-за ряда ошибок местных властей.

Так, профильный комитет до сих пор не провел инвентаризацию всех объектов, отсутствует инструмент поиска спортивного снаряжения в виде интерактивной карты. Кроме того, недавно Смольный заявлял, что в городе доступны более 300 катков, в то время как составленная петербуржцами "народная" карта катков демонстрирует обратное.

Напомним, петербуржцы недовольны работой губернатора Александра Беглова. Горожане постоянно жалуются на ряд проблем региона, в частности плохую уборку городских территорий.