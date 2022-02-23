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Порядка 7 тысяч спортивных площадок не хватает в Петербурге
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  • Опубликована сегодня в 18:47

Порядка 7 тысяч спортивных площадок не хватает в Петербурге

Огромный дефицит спортивных площадок наблюдается в Петербурге. Городу необходимо около 10 тысяч пространств, однако большая часть из них до сих пор не построены.

В данный момент в Северной столице работает всего 2727 площадок. При этом частные клубы страдают от коронавирусных ограничений. Увеличение числа спортивных жителей происходит медленно из-за ряда ошибок местных властей.

Так, профильный комитет до сих пор не провел инвентаризацию всех объектов, отсутствует инструмент поиска спортивного снаряжения в виде интерактивной карты. Кроме того, недавно Смольный заявлял, что в городе доступны более 300 катков, в то время как составленная петербуржцами "народная" карта катков демонстрирует обратное.

Напомним, петербуржцы недовольны работой губернатора Александра Беглова. Горожане постоянно жалуются на ряд проблем региона, в частности плохую уборку городских территорий.

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