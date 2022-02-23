Коммунальные службы решили не чистить юго-запад Петербурга от снега 23 февраля

Всю зиму сезона 2021-2022 годов в Санкт-Петербурге ощущается системный кризис в социально-коммунальной сфере. Губернатор Александр Беглов и команда Смольного так и не смогли наладить качественную уборку снега и льда в мегаполисе.

23 февраля в России традиционно отмечается День защитника Отечества. Несмотря на радостную атмосферу в городе, петербургские магистрали и набережные очищены от снежно-ледяных масс далеко не празднично. Судя по интерактивной карте на официальном сайте комитета по благоустройству, в Петродворцовом районе на улицах практически нет снегоуборочной техники.

По сложившемуся обычаю, качественно убирают только кварталы туристического центра города, где на данный момент собрано большинство машин "Спецтранса". Правда, почему-то некоторые из них находятся в неподвижном состоянии. Помимо Петергофа и Стрельны, минимум спецтранспорта, судя по карте комблага, чистят территории Красногвардейского, Приморского, Калининского и Московского районов Петербурга.

Интернет-сервис "Петербургский барометр" локального портала "Глас народа" подвел итоги опроса о социальном самочувствии петербуржцев. Главными беспокоящими и раздражающими факторами горожане назвали плачевное состояние дорог, ковидную перегрузку системы горздрава и фиаско Смольного как в мусорной реформе, так и в снегоуборке города.