Почти каждую неделю в Северной столице вспыхивают пожары в исторических зданиях. Пока горят объекты культурного наследия, администрация Петербурга и губернатор Александр Беглов игнорируют происходящее.

Например, совсем недавно в Петроградском районе ночью горел доходный дом Курдюмова. Пожар по повышенному номеру сложности тушили 27 пожарных и 6 единиц техники. Это здание построили в начале ХХ века по проекту гражданского инженера Георгия Курдюмова. В 2001 году дом включили в список вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность.

Перед этим в городе обрушилась часть фасада здания "Красного треугольника" на Обводном канале. По данным Росреестра, 95% памятников промышленной архитектуры находится в ведении городских властей, но в Смольном не торопятся создавать условия для её сохранения.

Президент Владимир Путин выразил тревогу о сохранности памятников истории ещё в конце 2020 года. Он назвал сбережение уникального наследия страны одной из главных задач государства и обратил особое внимание властей на обеспечение строгого учёта, паспортизации и охраны памятников истории и культуры. Тем не менее, ситуация практически не меняется. Как отметили в "Независимой газете", чиновники, ответственные за сохранение народного достояния, как будто продолжают торговать памятниками или способствуют их разрушению во имя интересов застройщиков. Журналисты издания подчеркнули, что горожане воспринимают это как лицемерие, а ситуация может обернуться самыми негативными последствиями для власти в ходе выборов в Госдуму.

Например, всё ещё непонятно, почему петербургские чиновники максимально затягивают процесс реновации Невской мануфактуры. Считается, что сгорела она из-за поджога. По сообщениям "Эхо Москвы" со ссылкой на источник в ТАСС, эта версия о причинах пожара рассматривается в качестве основной. Горожане не удивлены и, комментируя ситуацию, говорят о том, что такой "сценарий" классический: довести ситуацию до критической, сжечь уникальное здание, а затем определить освободившееся место под очередные многоэтажки.

После пожаров во дворце Игеля, обрушения крыши исторического завода "Красный треугольник", очередное ЧП с Невской мануфактурой выглядит уже обыденно среди исчезающих памятников архитектуры Санкт-Петербурга, ставшего жертвой ненасытности городских чиновников.

Если бы пожар не стал информационным поводом федерального значения, губернатор Беглов, скорее всего, не обратил бы на него внимания, как и на предыдущие происшествия. Однако, учитывая частоту катастроф и меру причастности к ним городских чиновников, давно назрели кадровые решения в сфере охраны исторического и культурного наследия города. Недовольство петербуржцев вызывают и апломб чиновников, и то, что они игнорируют общественное мнение, и невозможность публичных слушаний, предусмотренных законом, и демонстративное пренебрежение правовыми нормами.