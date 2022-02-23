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Около 70% петербуржцев не доверяют правительству города и губернатору Беглову
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  • Опубликована сегодня в 12:14

Около 70% петербуржцев не доверяют правительству города и губернатору Беглову

Губернатор Александр Беглов постоянно попадает под огонь обоснованной критики. Причин тому множество: провальная снегоуборочная кампания, лидерство Петербурга в антирейтинге по заболеваемости COVID-19, разрушение памятников архитектуры и многое другое. Глава Смольного предпринимает попытки улучшить свой рейтинг, но, по данным исследовательского агентства "АСИ Санкт-Петербург", не особо удачные.

В ходе исследований, проведенных 18-21 февраля, выяснилось, что положительно оценивают деятельность губернатора лишь 24% населения

Около 70% петербуржцев не доверяют правительству города и губернатору Беглову. 10582.png

Уровень доверия к Беглову тоже невысок. Губернатору не доверяют 62% петербуржцев, а среди людей до 35 лет этот показатель составляет 72% — две трети молодого населения.

Около 70% петербуржцев не доверяют правительству города и губернатору Беглову. 10583.png
Около 70% петербуржцев не доверяют правительству города и губернатору Беглову. 10584.png

В январе об ухудшении отношения к Беглову заявили 39% петербуржцев, в феврале — 46%. Наиболее часто об изменении мнения о губернаторе в негативную сторону признавались в группе 35-54-летних.

Около 70% петербуржцев не доверяют правительству города и губернатору Беглову. 10585.png

Канал "АНП" приводит еще более удручающие цифры: Беглова поддерживают всего 16% петербуржцев.

Ранее сообщалось, что молодежь уезжает из Санкт-Петербурга, поскольку не видит для себя перспектив. Кроме того, в город сократился приток студентов. И если уменьшение количества абитуриентов еще можно объяснить пандемией и связанными с ней финансовыми трудностями, то отток молодежи говорит об одном: молодые люди ищут высокие заработки за пределами Северной столицы.

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