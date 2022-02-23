Блокадница Елена Лозгачева раскритиковала работу коммунальщиков Петербурга

Жительница блокадного Ленинграда, пенсионерка Елена Лозгачева, проживающая на Казанской улице, 8, посетовала на некачественную уборку улиц Санкт-Петербурга.

"Сосульки, наледь. Вы знаете, у меня такое впечатление, что жители, которые живут теперь, не любят город. Мы блокадники очень любили свой город, особенно после блокады. Вы знаете, как к больному относились, который выздоравливает", — рассказала пенсионерка.

Лозгачева отметила, что в годы блокады и послевоенное время город убирали всегда, люди работали на совесть. Теперь об этом сложно сказать: коммунальные службы не работают, а только халтурят.

"Старались все сделать по-честному, по-настоящему, а теперь ведь все халтурят. Вот утро мы просыпались после блокады зимой и уже было слышно, как убирают улицу", — подытожила Лозгачева.

Напомним, с начала зимнего сезона недовольство работой коммунальных служб Смольного и командой губернатора Александра Беглова только растёт. Многие горожане, особенно, пенсионеры, отмечают, что из-за некачественной уборки снега и наледи не могут выйти на улицу — опасно. В связи с этим пенсионеры уже создали петицию с требованием незамедлительно отправить в отставку нынешнего градоначальника.