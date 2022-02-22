Более 100 мундепов Петербурга попросили прокуратуру проверить действия городских властей при проведении мусорной реформы

К генеральному прокурору РФ Игорю Краснову направили жалобу и обращение, в котором муниципальные депутаты Санкт-Петербурга попросили его проверить законность действий петербургских чиновников при проведении мусорной реформы. К обращению присовокупили многочисленные жалобы жителей Северной столицы на переполненные контейнерные площадки во дворах и появляющиеся незаконные свалки.

Депутат муниципального образования "Правобережный" Фёдор Грудин в своём телеграм-канале рассказал о коллективной жалобе на имя генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова, которую подписали 107 мундепов Петербурга. Единодушие депутатов, представляющих различные политические силы и разные районы города, вызвано вопиющей ситуацией, сложившейся после запуска реформы.

Мусорные площадки во многих дворах Северной столицы переполнены, у жилых кварталов в округе Полюстрово на Челябинской улице бессовестно выгрузили горы твёрдых коммунальных отходов (ТКО) и мусорной золы, запах которых начал отравлять жизнь местным жителям. В результате независимого расследования удалось вычислить маршруты мусоровозов, свозящих мусор на нелегальные свалки. После этого ради спасения здоровья петербуржцев муниципальные депутаты по всему городу решили поддержать обращение коллег из Правобережного и Полюстрова.

Депутат и жительница МО "Полюстрово" Светлана Зятикова рассказала, что несанкционированная свалка поблизости увеличивается с каждым днём, и многие местные жители могут видеть её буквально из своих окон.

— От этой свалки запах гари от сожжённого мусора распространяется не на один район. Мы, жильцы ЖК "Новая Охта" и "Цветного Города", не можем оставаться в стороне. Просим разобраться с этой ситуацией, — подчеркнула Зятикова.

Фёдор Грудин добавил, что ситуация, происходящая в Полюстрово, может повториться и в других районах. Нет никаких гарантий, что новые свалки не вырастут и в других районах города, и поэтому депутаты попросили федерального прокурора разобраться в проблеме.

Проблемы с вывозом ТКО начались в Петербурге с первых дней запуска реформы. Контейнерные площадки во дворах превратились в горы мусора, а Александр Беглов вместе с администрацией за три года так и не подготовил город к изменениям. Кроме того, были допущены грубые ошибки, которые привели к возникновению системного кризиса в отрасли.