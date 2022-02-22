Жители Приморского района обеспокоены судьбой стадиона "Олимпийские надежды"

Стадион был построен в 1948 году и сейчас находится в аварийном состоянии. Сейчас родители учащихся бьют тревогу из-за того, что его могут снести.

Жители Приморского района Петербурга обеспокоены судьбой стадиона "Олимпийские надежды", построенного еще в 1948 году. На данный момент он находится в аварийном состоянии. Родители учащихся бьют тревогу по поводу того, что его могут снести. Об этом сообщает "Питер ТВ".

"Мы, жители микрорайона ходим на этот стадион, мы занимаемся спортом, бегаем там, туда приходят бабушки и дедушки. Хочется оставить все, как есть: в доступности для жителей микрорайона. Мы пришли к председателю Комитета по физической культуре и спорту, чтобы он нам ответил: кто дал разрешение передать этот участок земли Газпром-Зенит", — сообщает Светлана Шашкова, жительница МО "Коломяги".

На стадионе "Олимпийские надежды" дети могли заниматься беговыми лыжами, велоспортом, конькобежным спортом и пр. Сейчас же на его месте хотят возвести тренировочную базу для ФК "Зенит" и гостиницу. В таком случае старым секциям придется искать другое место для размещения, причем в разных точках города. Юным спортсменам ничего не останется как подстраиваться и тратить уйму времени на дорогу.

"Ответы получили следующие: дети, которые занимаются в Удельном парке в спортшколе "Олимпийские надежды" будут переведены в другие секции, например, велоспорту предложили Курортный район", — сообщает Светлана Степаненко, мама спортсмена СПб ГБПОУ "Олимпийские надежды".

Напомним, что в 2019 году губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов обещал повысить доступность массового детского спорта. Однако успехов в этой сфере до сих пор не наблюдается. Напротив, становится только хуже.