Блокадница рассказала об ужасной работе коммунальщиков Петербурга

Пенсионерка, жительница блокадного Ленинграда Елена Лозгачева возмущена некачественной уборкой улиц Петербурга от снега и наледи.

Ветеран проживает на Казанской улице в доме № 8, где, по её словам, коммунальщики Смольного работают отвратительно — точнее, никак.

Как вспоминает Лозгачева, ленинградцы к своему городу относились трепетно и поддерживали его в абсолютном порядке. Особенно после блокады — это как отношение к выздоравливающему больному. В то время, по ее воспоминаниям, она просыпалась утром зимой и уже слышала, как убирают улицы.

"Тогда работали на совесть, а сейчас привыкли халтурить", — замечает пенсионерка.

Пожилые люди Северной столицы подписали петицию с требованием незамедлительно отправить губернатора Александра Беглова в отставку.