Беглова раскритиковали более 82% петербуржцев

Согласно данным мониторинга социального самочувствия и настроений петербуржцев в рамках проекта "Петербургский барометр", власти Северной столицы с начала 2022 года так и не смогли решить ряд системных проблем.

Жители Петербурга отметили, что их по-прежнему беспокоят такие проблемы, как некачественная уборка снега, сосульки, запоздалый вывоз отходов, неудовлетворительное состояние дорог, а также кризис в системе здравоохранения.

Так, около 82% респондентов негативно оценили снегоуборочную кампанию Смольного в текущем зимнем сезоне. Данная проблема уже давно приобрела системный характер и немыслимый масштаб.

Кроме того, население второй столицы страдает и от другого ряда системных проблем. В городе наблюдается острая нехватка снегоуборочной техники и рабочей силы. Петербургские травмпункты переполнены, поскольку люди массово поскальзываются на гололедице. Также, ощутимой оказалась проблема мусорной реформы, а точнее ее провал — зловонные отходы заполонили петербургские дворы.

Системным является и коммунальный кризис, из-за которого прогулки по городу превратились в опасный квест — по причине массового прорыва труб проезжие части и пешеходные зоны заливает кипятком.

Напомним, осенью градоначальник Санкт-Петербурга Александр Беглов заявлял, что Смольный успел подготовиться к приходу зимнего сезона. Тем не менее, реальность говорит об обратном — на протяжении многих месяцев горожане не перестают замечать все новые системные проблемы, в то время как глава города не торопится их решать.